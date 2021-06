Auto Eindhoven in vlammen op: 'Al derde keer dat daar brand wordt gesticht'

De auto die geparkeerd was aan de Caspar Netscherstraat in Eindhoven ging in vlammen op (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Aan de Caspar Netscherstraat in Eindhoven is dinsdagnacht een auto in vlammen opgegaan. Volgens buurtbewoners was dit al de derde keer dat er bij de auto van deze mensen brand werd gesticht.

Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

'Twee hittezones'

"De auto had volgens de brandweer twee hittezones", laat een ooggetuige weten. "Dit zou betekenen dat de auto zowel aan de voor- als achterkant in brand zou zijn gestoken."

