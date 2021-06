Harmony of Hardcore en 7th Sunday gaan tóch door: 'Gaat echt gebeuren'

Foto: Par-T. vergroot

Festivalliefhebbers kunnen vanaf volgende maand weer los bij Harmony of Hardcore en 7th Sunday Festival. Onder de naam 'Live Again' vinden beide festivals plaats op De Roost in Erp. Er zijn 10.000 bezoekers welkom per evenement.

Ista van Galen Geschreven door

"Het was tot een week geleden bijna niet te geloven, maar het gaat echt gebeuren. We gaan Live Again!", zegt organisator Johan Dortmans.

"Alle festivalbezoekers snakken al anderhalf jaar naar een festival, daarom konden we het niet over ons hart verkrijgen om het niet te proberen", zegt Dortmans. "Als we vanaf 1 juli weer live mogen, dan zijn we aan alle festivalfans verplicht om dat direct te faciliteren."

Testen voor toegang

De festivals zijn een officieel Testen voor Toegang-evenement. Festivalgangers moeten dus een negatief testbewijs kunnen laten zien om naar binnen te mogen. Op het terrein zelf hoeven mensen geen afstand van elkaar te houden of een mondkapje te dragen. Het is weliswaar een afgeslankte vorm van de festivals. Normaal gesproken zijn ze samen goed voor zo'n 85.000 festivalbezoekers.

"We kunnen weer flaneren, beuken en sjansen. Elkaar omhelzen, knuffelen, dansen en genieten van artiesten die hun beste sets weer kunnen draaien. Het gaan twee memorabele evenementen worden met een stortvloed aan geluksmomenten!", zegt Dortmans.

Op zaterdag 3 juli kun je Harmony of Hardcore bezoeken, waar artiesten komen als Sefa, Partyraiser en Promo. Een week later, op 10 juli, kun je naar 7th Sunday Festival, waar artiesten als Bizzey, Emma Heesters, Kriss Kross Amsterdam en FeestDJRuud optreden. De kaartverkoop begint woensdagmiddag om twaalf uur.

Festivals deze zomer

Dit zijn niet de enige festivals die deze zomer doorgaan in Brabant. Ook Ploegendienst Festival in Breda (3 juli) liet onlangs weten door te gaan.

