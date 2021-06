Tropische temperaturen binnen handbereik: '30 graden moet lukken'

Zonaanbidders kunnen zeker tot en met vrijdag genieten van zomerse temperaturen van 25 graden en meer. Komend weekend wordt het wat minder warm, maar volgende week zou de temperatuur zomaar richting 30 graden kunnen gaan.

"Ik wil benadrukken dat het nog wel heel erg onzeker is", 'reageert Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Maar er zijn inderdaad signalen dat die 30 graden een of twee dagen haalbaar is. Dan hebben we het over woensdag en donderdag. Dit is afhankelijk van een lagedrukgebied. Dat komt vanaf de oceaan richting Europa. Als dat ten westen van Nederland trekt, komen wij hier in warme lucht terecht. Hoe warm het dan exact wordt, is zeven dagen van tevoren niet te zeggen. Maar de grens van dertig graden lijkt dan haalbaar."