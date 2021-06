FC Den Bosch moet geldschieter Jordania 240.000 euro betalen

Er is eindelijk een einde gekomen aan de vechtscheiding tussen FC Den Bosch en de voormalige geldschieter Kakhi Jordania. De rechtbank besloot woensdag dat de Bossche voetbalclub hem ruim 240.000 euro moet betalen. Wel heeft de club op haar beurt nog recht op een schadevergoeding. De hoogte daarvan wordt later vastgesteld.

Jordania werd in 2018 met veel tamtam gepresenteerd. Van alle plannen kwam uiteindelijk weinig terecht, mede omdat de geplande overname van de club werd afgekeurd door de KNVB. Daarna begon al snel het gebakkelei, uitmondend in een slepende rechtszaak waarin beide partijen niet tot een schikking wisten te komen.

De Georgiër had een veel hoger bedrag geëist, namelijk 1,8 miljoen. Dat bedrag werd door de rechtbank bijna helemaal van tafel geveegd. Uit het vonnis blijkt dat er tussen beide partijen discussie was over negen kostenposten, waarvan er vier op rekening kwamen van FC Den Bosch. Daarmee heeft hij uiteindelijk recht op 61.680 euro die de club moet terugbetalen. Daarnaast moet de club hem ook het geleende bedrag van 250.000 euro teruggeven, zoals in de leenovereenkomst is vastgesteld. Dit bekent dat de zakenman nog recht heeft op 311.680 euro, aldus de rechtbank. Omdat de club ook recht op geld heeft, onder meer voor teambonussen en advocaatkosten, komt het verschuldigde bedrag neer op 241.349 euro.