Programma Eredivisie: PSV begint bij Heracles, Willem II ontvangt Feyenoord

PSV begint het Eredivisieseizoen met een uitwedstrijd bij Heracles. RKC en Willem II starten de competitie met zware thuiswedstrijden tegen respectievelijk AZ en Feyenoord. Het seizoen begint op 14 augustus en eindigt op zondag 15 mei. In principe mag er in het nieuwe seizoen weer (beperkt) publiek bij de wedstrijden zijn.

Voor PSV staat op zaterdag 7 augustus eerst de strijd om de Johan Cruijff-schaal op het programma tegen Ajax. Dat duel is in Amsterdam. Afhankelijk van het Europese programma van PSV kan de strijd om de Supercup naar zondag 8 augustus verplaatst worden.

"Het kabinet wil per 1 juli bij grote evenementen weer publiek toestaan op basis van volledige vaccinatie of een negatieve coronatest. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt door de overheid en op korte termijn gepresenteerd. De betaaldvoetbalcompetities zullen in ieder geval van start gaan met beperkt publiek", aldus de KNVB.

In verband met het 65-jarig bestaan van de Eredivisie staan in de eerste speelronde de duels Willem II - Feyenoord en FC Utrecht - Sparta Rotterdam op het programma. Die clubs stonden in 1956 tijdens de eerste speelronde ooit in de Eredivisie ook tegenover elkaar.