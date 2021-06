PSV, Willem II en RKC kunnen de borst natmaken: programma Eredivisie bekend

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries na nederlaag bij AZ (2-0) vergroot

PSV begint het Eredivisieseizoen met een uitwedstrijd bij Heracles. RKC en Willem II starten de competitie met zware thuiswedstrijden tegen respectievelijk AZ en Feyenoord. Het seizoen begint op 14 augustus en eindigt op zondag 15 mei. In principe mag er in het nieuwe seizoen weer (beperkt) publiek bij de wedstrijden zijn.

Voor PSV staat op zaterdag 7 augustus eerst de strijd om de Johan Cruijff-schaal op het programma tegen Ajax. Dat duel is in Amsterdam. Afhankelijk van het Europese programma van PSV kan de strijd om de Supercup naar zondag 8 augustus verplaatst worden.

"Het kabinet wil per 1 juli bij grote evenementen weer publiek toestaan op basis van volledige vaccinatie of een negatieve coronatest. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt door de overheid en op korte termijn gepresenteerd. De betaaldvoetbalcompetities zullen in ieder geval van start gaan met beperkt publiek", aldus de KNVB.

In verband met het 65-jarig bestaan van de Eredivisie staan in de eerste speelronde de duels Willem II - Feyenoord en FC Utrecht - Sparta Rotterdam op het programma. Die clubs stonden in 1956 tijdens de eerste speelronde ooit in de Eredivisie ook tegenover elkaar.

Verder ziet het seizoen 2021-2022 er globaal zo uit voor de drie Brabantse Eredivisieclubs:

Eerste speelronde:

Zaterdag 14 augustus

16.30 uur: RKC - AZ

18.45 uur: Heracles - PSV

Zondag 15 augustus

16.45 uur: Willem II - Feyenoord

In toppers heeft PSV al 16 duels niet kunnen winnen van Ajax, AZ of Feyenoord. De eerste kans om aan deze reeks een einde te maken komt in het nieuwe seizoen al snel:

Zaterdag 11 september 21.00 uur: AZ – PSV

Zondag 19 september 14.30 uur: PSV – Feyenoord

Zondag 24 oktober 16.45 uur: Ajax – PSV

Zaterdag 20 november 16.30 uur: PSV – Vitesse

Zondag 23 januari 14.30 uur: PSV – Ajax

Zaterdag 5 februari 20.00 uur: PSV – AZ

Speelronde 22, 11-13 februari : Vitesse – PSV

Speelronde 32, 7-9 mei : Feyenoord - PSV

Brabantse derby’s:

Dinsdag 21 september 21.00 uur: RKC – Willem II

Zaterdag 25 september 18.45 uur: Willem II – PSV

Zondag 19 december 16.45 uur: RKC- PSV

Zondag 6 februari 14.30 uur: Willem II – RKC

Speelronde 29, 9-11 april: PSV – RKC

Speelronde 31, 29,30 april en 1 mei : PSV – Willem II

Laatste speeldag zondag 15 mei 14.30 uur:

AZ – RKC

PEC Zwolle – PSV

Willem II – FC Utrecht

