Harmony of Hardcore en 7th Sunday meteen uitverkocht: extra data toegevoegd

De kaarten voor 'Live Again!'-festivals Harmony of Hardcore en 7th Sunday Festival gingen woensdagmiddag als warme broodjes over de toonbank. Nog geen halfuur nadat de verkoop was begonnen, waren de tickets voor beide festivals uitverkocht. De organisatie kondigt meteen twee extra dagen aan.

"De tickets waren in no time weg", laat de organisatie weten. "Dit is wel heel overweldigend." Daarom komen er twee dagen bij:

op 4 juli: Harmony of Hardcore,

op 11 juli: 7th Sunday Festival.

Die kaartverkoop start woensdagavond om zeven uur. De line-up is nog niet bekend.

"Zo snel hadden we echt niet verwacht", zegt medeorganisator Ruben van den Hurk. "Het was ook even spannend. Je weet niet hoe de testbereidheid van mensen is."

Op social media lieten inderdaad een aantal mensen weten dat ze zich niet willen laten testen om naar een festival te mogen. Maar er reageren ook veel mensen die balen dat ze net naast een ticket grepen. Ze vragen of ze tickets van anderen kunnen overnemen. Veel mensen reageren ook blij op het nieuws dat er extra festivaldagen zijn aangekondigd. "Hopelijk lukt het ons vanavond wel!", schrijft Kim. "Toch nog kans vanavond", zegt Ton.

Afgeslankte vorm

Woensdagochtend liet festivalorganisator Par-T weten op 3 en 10 juli twee festivals te organiseren, onder de naam Live Again!. Deze festivals worden gehouden op De Roost in Erp. Dat gebeurt in een afgeslankte vorm, waar 10.000 bezoekers welkom zijn per evenement. Normaal gesproken zijn ze samen goed voor zo'n 85.000 festivalbezoekers.

De festivals zijn een officieel Testen voor Toegang-evenement. Festivalgangers moeten dus een negatief testbewijs kunnen laten zien om naar binnen te mogen. Op het terrein zelf hoeven mensen geen afstand van elkaar te houden of een mondkapje te dragen.

