Tweetal kookt drugs in schuur midden in woonwijk in Helmond

Een 24-jarige vrouw en een 25-jarige man uit Helmond zijn deze week aangehouden voor het maken van synthetische drugs. De twee deden dat midden in een woonwijk: in de schuur bij hun huis aan de Ruiterstraat. Ze werden op heterdaad betrapt.

In de schuur vond de politie ook grondstoffen voor het maken van synthetische drugs. Om welke drugs het precies gaat is niet bekendgemaakt.

Later is een derde verdachte, een 31-jarige man uit Helmond, aangehouden. Ook hij heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij het maken van de drugs in het schuurtje.