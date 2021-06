Tilburg University voor 1,2 miljoen opgelicht: cel geëist tegen oud-decaan

Archieffoto: Gijs Franken Fotografie vergroot

Tegen een voormalig decaan en hoogleraar van Tilburg University is twee jaar celstraf geëist. Justitie verwijt de man dat hij jarenlang 'op geraffineerde wijze' de universiteit heeft opgelicht. In totaal streek hij daar volgens de aanklager in de zaak ruim 1,2 miljoen euro mee op.

De verdachte zelf heeft verklaard dat hij was 'verblind door de wens om succesvol te zijn'. Ook een neef en nicht van hem, en de echtgenoot van zijn nicht, worden vervolgd voor de fraude. Die draaide om declaraties die betrekking hadden op promotieonderzoeken waar de hoofdverdachte bij betrokken was en zich voor liet betalen door de universiteit.

Justitie spreekt van onethisch handelen, machtsmisbruik en bedrog en vindt dat ze in de acht jaar dat de zwendel duurde zeker gelegenheid hadden om zich te bedenken. Ze gingen echter net zolang door totdat de universiteit de praktijken ontdekte.

Bewust ogen gesloten

De officier van justitie eiste tegen de nicht van de oud-decaan een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Zij heeft volgens de aanklager 'bewust haar ogen gesloten' voor de werkwijze die haar oom had opgezet. Met de opbrengst hield ze haar financieel comfortabele leven in stand. De eis tegen de andere twee verdachten is een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden.

De fraude kwam in 2017 aan het licht en leverde negatieve publiciteit op voor de Brabantse universiteit. Ook dat weegt mee in de hoogte van de eisen. De rechtbank in Amsterdam, die de zaak behandelde, doet op 2 augustus uitspraak.

