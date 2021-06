Vuurwerkshows en vuurwerkvrije zones met oud en nieuw in Tilburg

Foto: Bram Delmee vergroot

Komende jaarwisseling worden er centrale vuurwerkshows gehouden in de Piushaven en in het Reeshofpark in Tilburg. Rondom deze shows gelden dan vuurwerkvrije zones.

Julia Meijer Geschreven door

Dit betekent nog niet dat Tilburgers zelf helemaal geen vuurwerk meer mogen afsteken. Er komt alleen een verbod in gebieden rondom beide vuurwerkshows en hoe groot die zones zullen zijn en waar die precies komen is nog niet duidelijk.

De vuurwerkshows waren eigenlijk bedoeld als pilot in 2021. Door de coronacrisis is dat niet doorgegaan. Nu heeft de gemeente besloten hier weer mee van start te gaan bij de komende jaarwisseling.

Vuurwerkvrij oud en nieuw

De gemeente zou uiteindelijk wel naar een vuurwerkvrije jaarwisseling willen. "Op termijn is dit wel de wens", vertelt de woordvoerder van de gemeente. De kwestie ligt volgens de woordvoerder wel in Den Haag. "Dit moet dan wel gebeuren op landelijk niveau met een set regels die in heel Nederland geldt. Als het alleen in Tilburg niet meer mag, gaat iedereen naar Breda toe."

De gemeente is de plannen nog aan het uitwerken. Na de zomer zullen de plannen verder vorm krijgen. Er zal nog contact opgenomen worden met de bewoners van de wijken waar de shows worden gehouden.

