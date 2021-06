Formule 1 in Zandvoort haalt de allergrootste fietsenstalling uit Brabant

Wachten op privacy instellingen... Grootste fietsenstalling ter wereld wordt gebouwd door Brabants bedrijf Volgende Vorige vergroot 1/2 Grootste fietsenstalling ter wereld wordt gebouwd door Brabants bedrijf

“Wij gaan met ons bedrijf de grootste fietsenstalling ter wereld verzorgen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort.” Henk van der Zouwen uit Almkerk is trots en eindelijk mag het ook verteld worden. Zijn bedrijf Fietsenrekhuren.com gaat aan de Dutch Grand Prix de Formule 1 race op Zandvoort kilometers, echt kilometers, fietsenrekken leveren.

“Vorig jaar mocht het vanwege corona niet doorgaan, maar als het nu wel door mag gaan dan worden van 3 tot en met 5 september heel wat fietsen gestald in mijn rekken. Hoe uniek.”

Op een groot terrein in Almkerk liggen de fietsenrekken hoog opgestapeld. Met een heftruck worden rekken in- en uitgeladen of worden klaargemaakt voor transport. “Ik houd nog een slag om de arm of alles door kan gaan, maar alle festivals en organisatoren van andere evenementen hangen gelukkig weer aan de telefoon’, vertelt een opgeluchte Van der Zouwen. “Ze hebben weer fietsenrekken nodig.”

"Het wordt een militaire operatie om dit in Zandvoort te krijgen."

De klus in Zandvoort is echter ‘de klus der klussen'. “Dat maakt je echt trots, zeker na een jaar als vorig jaar”, vertelt Van der Zouwen. Hij is in januari 2020 net gestart met zijn bedrijf en direct daarna werd hij keihard getroffen door de coronamaatregelen van de overheid.

“In januari en februari 2020 had ik de opdrachten binnen om fietsenrekken te plaatsen bij de Formule 1, de Nijmeegse Vierdaagse en de Zwarte Cross. Ik had voor een half miljoen euro aan opdrachten in de portefeuille.” De persconferentie van 12 maart 2020 maakte echter een eind aan de gunstige vooruitzichten. “80 procent van mijn jaaromzet viel weg.”

Dat de gemeente Zandvoort en de Dutch Grand Prix samen tienduizenden plekken gaan creëren om fietsen te stallen, haalde eerder deze week de belangrijkste kranten in binnen en buitenland. Media hadden het over 50.000 plekken om je fiets te parkeren, de grootste fietsenstalling van de wereld. Van der Zouwen: “Kijk om je heen, want het wordt een militaire operatie om dit in Zandvoort te krijgen: prachtig.”

“Kom met de fiets naar de Grand Prix."

Walter Sans van de gemeente Zandvoort bevestigt dat er tussen de 40.000 en 60.000 plekken komen om fietsen te stallen. “Kom met de fiets naar de Grand Prix, want door heel Zandvoort heen worden fietsenstallingen opgezet”, is de boodschap van de gemeente.

Tussen al het ijzer staan in Almkerk ook een paar opvallende groene borden. “Dat zijn inmiddels geliefde borden van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam”, vertelt Van der Zouwen. “In Rotterdam hebben we voor de crew en bezoekers ook een fietsenstalling gebouwd.”

“Bij het afbreken van de fietsenstalling bleken er nogal wat wegwijsborden verdwenen te zijn. Dat waren borden met aanwijzingen waar je je fiets kon parkeren met het logo van het songfestival. Op Marktplaats worden ze inmiddels te koop aangeboden en ze zijn geliefd.”

