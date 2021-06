Eclipsbril bij de hand? Dan kun je er om 11.19 goed voor gaan zitten

Voor het eerst sinds 2015 is er weer een gedeeltelijke zonsverduistering. Het is een kleine, gedeeltelijke zoneclips die tussen 11:19 en 13:31 uur plaatsvindt, waarbij de zon op het hoogtepunt om 12:23 uur voor 17 procent door de maan wordt bedekt.

Donker zal het niet worden, maar het is wel meer dan genoeg om opgemerkt te worden met het blote oog. Daarvoor zijn speciale eclipsbrilletjes ontworpen die slechts een paar euro kosten. Kijk nooit met je blote ogen in de zon. Heb je zo'n brilletje niet? Je kunt ook een vergiet gebruiken. Laat de zon door de gaatjes op een papiertje of kartonnetje schijnen. Hierdoor zie je allemaal zonnetjes met een hapje eruit.