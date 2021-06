Nu nog schattiger! Dromedaris, kameel en zebra geboren in Beekse Bergen

Wie vrolijk wordt van babydiertjes, kan z'n hart weer flink ophalen bij de kersverse beelden uit safaripark Beekse Bergen. Binnen twee weken werden daar een zebra, een kameel én een dromedaris geboren. Een ding hebben ze gemeen: qua schattigheid scoren ze 10 uit 10.

De eerste van de drie kleintjes die het levenslicht zagen, was het kameeltje. Het veulentje, geslacht onbekend, is geboren op 29 mei.

Tweede in de rij was baby-zebra Mila. het is en vrouwtje en ze is een Grévy zebra. Ze is een ras-echte Brabantse: "Mila's moeder, Nina, is bijna 21 jaar geleden ook bij ons geboren. Dat maakt het voor ons wel heel speciaal", vertelt dierenverzorger Rolf Veenhuizen.