Eeneiige tweeling Noortje en Bregje doet alles samen, ook synchroonzwemmen

Noortje en Bregje de Brouwer vergroot

Een olympisch ticket staat er de komende dagen op het spel voor de eeneiige tweeling Noortje en Bregje de Brouwer. Op vijfjarige leeftijd begonnen zij met synchroonzwemmen. Nu zijn ze 22 en moet de bekroning volgen op heel veel jaren heel hard werken. Vijf vragen aan de tweeling die een sport beoefent die dankzij de Spelen in de aandacht staat.

Is Tokio voor jullie het walhalla?

“Als jij het zo wilt noemen, ja!”, antwoorden Noortje en Bregje in koor en lachend vanuit Barcelona waar het olympische kwalificatietoernooi is. “Door corona is dit kwalificatietoernooi drie keer uitgesteld. Het is wel een gek gevoel dat het nu echt gaat gebeuren. Eerst hadden we 15 maanden geen wedstrijden, totdat we in mei het EK hadden waar we vijfde werden, maar nu is het moment dat we moeten pieken.”

Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen?

“Veel trainen, zoals altijd meer dan 40 uur in de week, en vaak de planning aanpassen. Het is de situatie waar iedereen in zat. In het zwembad hebben we veel aan de belangrijke details gewerkt. Natuurlijk was er onzekerheid. Als je iedere dag in het zwembad ligt, zie je de vooruitgang niet. We dachten daar veel over na, maar we moesten ons vasthouden aan onze Spaanse coach Esther Jaumà en haar trainingsprogramma. De motivatie om de Spelen te halen is nooit weggegaan.”

Jullie doen werkelijk alles samen in het zwembad en daarbuiten, gaat dat na al die jaren nog goed?

“We zijn elkaar echt nog niet beu, we weten ook dat we met elkaar moeten en dat gaat goed. Zo zijn we ook samen ingeënt tegen corona omdat we er rekening mee moesten houden dat we naar Tokio gaan. Door corona hebben we onze eigen bubbel gecreëerd, maar we zijn als het kon nog wel bij onze broers, zusje en ouders in Goirle geweest. Niet vaak en natuurlijk missen wij hen en zij ons.”

Synchroonzwemmen bestaat uit de vrije kür, de technische routine en dan nog een finale. Het gaat op muziek. Wat is thema waarmee jullie je gaan plaatsen?

“Het thema van de vrije kür is: Discovering the unknown, exploring the galaxy. En van de technische routine: Bringing back our dreams.”

De laatste keer dat er een Nederlands koppel meedeed aan de Spelen was in 2008. Gaat het jullie lukken?

“Vergeleken met het EK zijn goudenmedaillewinnaar Rusland en nummer twee Oekraïne er niet bij omdat zij al geplaatst zijn. Wij strijden met een aantal andere Europese landen en wat landen uit de rest van de wereld om acht tickets. De prestatie op het EK heeft ons vertrouwen gegeven, we schatten ons nu in op de vierde of vijfde plek. Het gaat gewoon goedkomen!”, zei de tweeling min of meer in koor zoals ze elkaar bij alle antwoorden feilloos aanvulden.

Schema olympisch kwalificatietoernooi in Barcelona:

Zaterdag 10.00 uur start vrije kür

Zaterdag 17.00 uur start technische routine

Zondag 15.00 uur start finale

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.