Thuiszorg-babbeltruc: drie bejaarden slachtoffer in anderhalve week

Een vrouw van 84 is woensdagavond in haar huis in Goirle bestolen door een nep-thuiszorgmedewerker. Dit gebeurde de afgelopen tien dagen al twee keer eerder in die regio.

Bij het meest recente slachtoffer ging om kwart over zeven woensdagavond de deurbel. Ze deed open en er stond een vrouw, die zei dat ze van de thuiszorg was en kwam controleren of de bewoonster van het huis aan de Wieken wel genoeg water gedronken had. De bejaarde vrouw nam de oplichtster nietsvermoedend mee naar haar balkon.

Later bleek dat er verschillende dingen uit de slaapkamer van de vrouw waren gestolen, vermoedelijk door een tweede dader.

De bewoonster gaf het volgende signalement:

Blanke vrouw van 30-40 jaar oud

Nederlands accent

Blond haar in een staart

Wit jasje, lichte kleding

Woensdagavond kreeg de politie ook al een melding van een babbeltruc in de regio, die was mislukt. Toen kreeg een vrouw van 92 een nep-thuiszorgmedewerker aan de deur die haar wilde controleren in de badkamer. De bewoonster vertrouwde het niet en zei dat haar dochter elk moment kon komen. Later stond dezelfde vrouw nog een keer aan de deur met een man, maar toen deed de bewoonster niet meer open.

En op de eerste dag van juni was het raak aan de Berkenrode. Daar kreeg een hoogbejaarde dame van 93 en zogenaamde 'thuiszorgmedewerkster' over de vloer die vroeg naar een 'kast om kostbaarheden in op te slaan'. De bewoonster had daadwerkelijk zo'n kast, liet die zien en ontdekte later dat er geld en spullen weg waren.

