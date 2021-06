Prins Bernhardschool kiest andere naam: 'Geen voorbeeld voor kinderen'

Prins Bernhard. De buitenzijde van de school met nog de oude naam Marcelle Hendrickx, Emmy Hart en Marcel van den Hoven drinken kinderchampagne Volgende Vorige vergroot 1/3 Prins Bernhard.

Basisschool Prins Bernhard in Tilburg heeft donderdagochtend haar nieuwe naam feestelijk bekendgemaakt. "De naam Prins Bernhard vonden we niet echt iemand om een school naar te vernoemen", vertelt directeur Emmy Hart. Vanaf 1 juli heet de school Harten4. Wethouder Marcelle Hendrickx mocht het lintje doorknippen om dit te vieren.

De nieuwe naam gaat over alles doen vanuit hartelijkheid en liefde, legt de directeur uit aan de kinderen bij de bekendmaking.

De vraag komt wel op of de naamsverandering iets te maken heeft met het omstreden imago van de prins (1911-2004). Hij had namelijk meerdere buitenechtelijke kinderen en was in de jaren zeventig verwikkeld in de Lockheed-affaire, waarbij hij steekpenningen aannam van de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

"Ik weet niet of dat nou echt een voorbeeld is voor kinderen."

Directeur Hart wil niet zo ver gaan om te zeggen dat dat de reden is. "De prins zelf, ja, ik weet niet of dat nou echt een voorbeeld is voor kinderen." Er speelden een hele hoop andere factoren mee bij de naamsverandering. "We vonden de naam niet meer passen bij hoe wij zijn."

"De school wil niet meer verwijzen naar wat ooit was, maar naar wat is of wat kan worden", legt Marcel van den Hoven uit, voorzitter van scholenbestuur Tangent. "De reputatie van de prins heeft misschien in het achterhoofd meegespeeld, maar het is niet de voornaamste reden."

Hoe dan ook gaat de school vanaf de komende maand met de nieuwe naam verder. De nieuwe naam komt ook met zeven beloften die de school 'hartelijkheden' noemt. De kinderen vieren heel de week feest om de nieuwe naam en het 60-jarig bestaan van de school te vieren.

