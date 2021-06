Snollebollekes over Jumbo-rel: 'Betere reclame kunnen we niet hebben'

Foto: Jumbo. vergroot

Snollebollekes-zanger Rob Kemps kan zich niet druk maken over de commotie rond de EK-reclame van Jumbo waarin hij te zien is. Voetbalbond KNVB heeft geprobeerd om de reclamespot van de supermarktketen van de tv te krijgen of te laten aanpassen.

"Betere reclame kunnen we niet hebben", reageert Kemps op Instagram op alle berichtgeving rondom de commercial, waarin zijn hit 'Links Rechts' in een speciaal EK-jasje is gestoken. Daarbij deelt hij een foto van de voorpagina van De Telegraaf. "Zullen we er anders met z'n allen een mooi feestje van maken!? ik dacht dat we het afgelopen jaar wel wat anders aan ons hoofd hadden, toch?"

Belangrijkste punt van de KNVB was dat Jumbo in de reclame 'gebruik maakt van de Oranjekoorts, een Oranjebus en Oranjeparades'. En die laatsten worden juist altijd door de KNVB georganiseerd, vindt de bond. En het Snollebollekes-nummer 'Links Rechts' is het lijflied van de Oranjeleeuwinnen sinds hun succesvolle EK in 2017, dus dat had de supermarktketen ook niet zomaar mogen gebruiken, was de argumentatie.

De voetbalbond zegt in De Telegraaf 'op te komen voor de belangen van onze partners, die veel investeren in het Nederlandse amateur- en betaald voetbal'. Daarmee bedoelt de bond de Albert Heijn, die óók een EK-reclame heeft gemaakt en officieel sponsor is van de KNVB. Volgens de krant krijgt de KNVB daar 2,5 miljoen euro per jaar voor.

De Jumbo trekt zich overigens niets aan van de brief van de KNVB. "Iedereen mag het EK vieren en het staat iedere ondernemer vrij om een op het EK gerichte reclamecampagne te voeren", zegt het hoofd juridische zaken van de supermarkt in de krant. Na die reactie heeft de KNVB besloten om geen verdere stappen te ondernemen.

