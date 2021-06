Alcoholverbod bij Piushaven in Tilburg na 200 klachten over overlast

Het gemeentebestuur van Tilburg heeft een alcoholverbod ingesteld in het gebied rondom de Piushaven. Het gaat om het gehele gebied van de Piushaven tot en met een stuk van de kade van het Wilhelminakanaal.

Het alcoholverbod in de Piushaven gaat gelden van tien uur 's avonds tot acht uur 's morgens. Het verbod is van kracht in het gebied tot aan de eerste lijn van bebouwing direct rondom de haven. Het verbod geldt tot 1 oktober van dit jaar.