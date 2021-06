Alcoholverbod rond Piushaven in Tilburg na 200 klachten over overlast

Het gemeentebestuur van Tilburg heeft een alcoholverbod ingesteld in het gebied rondom de Piushaven. Het gaat om het gehele gebied van de Piushaven tot aan het Wilhelminakanaal.

Het alcoholverbod in de Piushaven gaat gelden van tien uur 's avonds tot acht uur 's morgens. Het verbod geldt tot 1 oktober van dit jaar.

Het alcoholverbod is in het leven geroepen na bijna 200 meldingen van overlast in 2020 van bewoners rond de Piushaven. Het grootste deel van de meldingen zijn gedaan rondom de Parkkade (de havenkom) aan de westkant, waar veel jongeren zich verzamelen.