Joar hoeft zoekgeraakt examen niet over te doen en is meteen geslaagd

Dubbel feest voor Joar Beurskens (16) van het vmbo-t van het Van Maerlant in Den Bosch. Woensdagavond kreeg hij te horen dat zijn examen wiskunde, dat was kwijtgeraakt bij PostNL, niet over hoefde te doen. En vandaag kreeg hij het verlossende telefoontje: hij is geslaagd.

Na twee uur donderdagmiddag werd de moeder van Joar gebeld: geslaagd! Met allemaal zevens en achten.

Joar, die in Middelrode woont, ging er al van uit dat hij geslaagd was. En zonder herexamen wiskunde is hij nu ook helemaal klaar. En dat is reden voor een feestje: “Maar netjes met Icetea Green, hoor.”

Joar hoorde van het zoekgeraakte examen in de klassenapp. “Dit is wel een beetje apart”, dacht hij. Ik geloofde het niet en toen stuurde iemand een foto van het nieuws. Het was niet echt leuk dat we 15 juni herexamen moesten doen.”

Gelukkig greep onderwijsminister Slob in. Hij wil niet dat leerlingen na zo’n zwaar coronajaar de dupe worden van een zoekgeraakt examen. Hij vindt het voor deze keer goed, dat maar één corrector naar het examen wiskunde heeft gekeken.

In totaal was van 44 vmbo-t-leerlingen van het Van Maerlant het examen wiskunde kwijtgeraakt. Uiteindelijk heeft het examen wiskunde voor geen enkele leerling het verschil gemaakt in de einduitslag, aldus de school.

