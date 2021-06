Kamer wil af van hondenbelasting: zoveel betaal je nu nog in jouw gemeente

De hondenbelasting wordt afgeschaft (foto: Karin Kamp). vergroot

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil af van de hondenbelasting. Dat schrijft RTL Nieuws na een rondgang bij Kamerleden. In Den Haag werd er donderdag over gepraat naar aanleiding van een burgerinitiatief. Vooral voor hondenbaasjes in Tilburg zou het afschaffen flink schelen in de portemonnee.

In de meeste Brabantse gemeenten was de hondenbelasting al afgeschaft. Er zijn nog 22 gemeenten waar die belasting nog bestaat, in Tilburg betalen hondeneigenaren nu nog verreweg het meest aan hondenbelasting. Jaarlijks moeten baasjes daar 109,40 euro aftikken.

Kamerlid Hans Smolders streed in zijn thuisstad Tilburg jarenlang voor het afschaffen van de hondenbelasting. Hij is blij dat het nu toch echt lijkt te gaan gebeuren. “Het is gewoon een onrechtvaardige belasting”, vindt Smolders. “Als hondenbaasje ruim je de poep op en daar worden ze vervolgens voor gestraft. Burgers zijn niet gek: het geld voor hondenbelasting komt gewoon bij algemene middelen terecht. Maar hondenbezitters op laten draaien voor algemene middelen is niet eerlijk.”

Smolders sprak donderdag voor het eerst in de Tweede Kamer in zijn rol als Kamerlid. In die zogenoemde maiden speech sneed hij de kwestie aan. “Als gemeenten geld tekort komen op hun begroting moeten ze daar eerlijk over zijn en niet die begroting sluitend maken met de hondenbelasting. De politiek moet juist goed gedrag van burgers belonen en ze daarvoor niet straffen met een hondenbelasting.”

Smolders dient een motie in over het schrappen van de hondenbelasting uit de gemeentewet. Daarover wordt komende dinsdag gestemd.

Strijd tegen hondenbelasting

Het burgerinitiatief over het afschaffen van de hondenbelasting waarover werd vergaderd, was ruim zestigduizend keer ondertekend. Die actie viel min of meer samen met de actie van Niels Aussems uit Sprang Capelle. Hij vocht er in zijn gemeente Waalwijk jarenlang tegen.

