Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij kazerne Oirschot

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan de Generaal-Majoor Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. De koning werd geïnformeerd over de technologische ontwikkelingen van de 13 Lichte Brigade.

De 13 Lichte Brigade houdt zich bezig met militaire operaties in complexe situaties, zoals in bossen en steden. De brigade wordt wereldwijd ingezet bij bijvoorbeeld gevechts- of vredesoperaties of bij rampen en calamiteiten.