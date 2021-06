Vrouw gewond nadat ze met auto uit de bocht vliegt in Oss

Foto: Gabor Heeres / SQ Vision. vergroot

Een vrouw is donderdagnacht op de Gerbrandylaan in Oss gewond geraakt nadat ze met haar auto uit de bocht vloog. De automobilist ramde een boom, sloeg over de kop en belandde vervolgens weer met haar auto op vier wielen. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond halfvier in de nacht. De wagen raakte door het ongeluk zwaar beschadigd. Na de klap kon geen van de portieren van de auto nog worden geopend. Het slachtoffer werd volgens omstanders via een ruit naar buiten geholpen.

Blaastest

Op straat deed ze een blaastest. Het resultaat hiervan is niet bekend.

Op zoek naar de telefoon van het slachtoffer kroop een agent even later ook nog via dezelfde ruit in en uit de auto. Dit met het gewenste resultaat. De zwaar beschadigde auto werd opgehaald door een bergingsbedrijf.

