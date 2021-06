Breukje in het spoor: de hele dag geen treinen tussen Oss en Wijchen

Er rijden vrijdag de hele dag geen treinen tussen Oss en Wijchen. Bij Ravenstein zit een breukje in het spoor. Het repareren duurt langer dan normaal omdat de spoorstaaf die moet worden vervangen in beton gegoten ligt. Dit laat ProRail vrijdagochtend weten. Tussen beide plaatsen rijden stopbussen, waardoor ook reizigers tussen Den Bosch en Nijmegen langer onderweg zijn.

In de loop van vrijdagochtend stelde de NS de verwachting bij : vanaf halfnegen vrijdagavond zouden er weer treinen gaan rijden. Over de brug loopt een enkel spoor. Dat maakt dat er tot die tijd helemaal geen treinen kunnen rijden.

Het probleem werd ontdekt tijdens een routinecontrole in de nacht van donderdag op vrijdag. "Vanwege de veiligheid is treinverkeer sindsdien helemaal niet meer mogelijk. Ook niet op lage snelheid", aldus de spoorbeheerder. Waardoor de breuk in de spoorstaaf is ontstaan, is nog niet duidelijk.