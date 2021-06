Wachten op privacy instellingen... Foto: WdG/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto schept fietser in Maarheeze

Een fietser is vrijdagmorgen geschept door een auto in Maarheeze. Het slachtoffer kwam op de voorruit van de auto terecht en viel daarna op straat. De automobiliste was ongedeerd maar flink geschrokken.

Rond vijf voor halfacht ging het mis op het Philipsweg ter hoogte van de Fazantlaan. De gewonde fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De auto en fiets raakten flink beschadigd bij het ongeluk. De politie doet onderzoek.

