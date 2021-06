Pool (45) met groot mes spreekt mensen op straat aan: 'Erg dreigend'

Foto: Politie vergroot

Een 45-jarige man uit Polen is donderdagavond opgepakt omdat hij met een groot mes in zijn hand mensen op straat aansprak in Breda. Agenten moesten pepperspray gebruiken bij de arrestatie op de Tramsingel.

Een getuige zag donderdagvond dat naast de parkeergarage op de Tramsingel een man op de grond zat. De man had een groot glimmend mes in zijn handen. Hij sprak meerdere voorbijgangers aan.

Uiteindelijk stopte die man het mes in een tas. Het kwam volgens de getuige erg dreigend over.

Agenten spraken de man aan in het Engels en Nederlands en riepen dat hij op zijn knieën moest. De man reageerde echter totaal niet en maakte ook geen oogcontact.

Een van de agenten waarschuwde de man dat hij moest meewerken en dat er anders pepperspray zou worden gebruikt. Ook hier reageerde hij niet op.

Hierop is de man met pepperspray over zijn voorhoofd gesproeid. Daarna ging hij tegen een muur staan en kon hij geboeid worden.

Vervolgens is de Pool meegenomen naar het bureau. Dat gebeurde rond tien voor elf.

In de tas van de man zat een mes van zo'n vijftig centimeter lang met een gekartelde en een snijrand. Het leek wel op een jachtmes of machete. Het wapen is in beslag genomen.

