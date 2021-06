Politie stuurt honderd scholieren weg bij examenfeest op de Bergse Heide

De politie heeft donderdagavond honderd scholieren weggestuurd bij een examenfeest in het landschapspark de Bergse Heide bij Bergen op Zoom. Ruim honderd feestende jongeren kwamen daar samen om het einde van hun middelbare schooltijd te vieren. "Niet handig", schrijven de wijkagenten Bergen op Zoom-Noord op Instagram.

Donderdag kregen middelbare scholieren te horen of ze waren geslaagd voor hun eindexamen. De vlaggen met rugzakken hangen dus weer te wapperen en tijd voor een feestje, maar op de Bergse Heide bleek dat dat niet overal even verantwoord gebeurt. Alcohol, geluidsapparatuur, vuurtjes en waterpijpen zijn namelijk verboden in het natuurgebied.