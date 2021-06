Fietser (65) overlijdt in het ziekenhuis na aanrijding in Roosendaal

Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Fietser zwaargewond bij aanrijding in Roosendaal

De 65-jarige fietser die donderdagmorgen werd geschept door een auto in Roosendaal is overleden. De Roosendaler werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden.

Rond kwart voor negen vond het ongeluk plaats op de kruising van de Burgemeester Schneiderlaan en de Gezellelaan. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk..

Bestuurder gehoord

De politie doet onderzoek. Agenten spraken al met enkele getuigen. De bestuurder van de auto is op het politiebureau gehoord.

