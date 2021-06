Foto: Walter van Bussel/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Twintig huizen in de omgeving van de Bisonstraat in Gemert zijn vrijdagmiddag ontruimd vanwege een gaslek. De bewoners worden in de omgeving opgevangen. De reparatie gaat zo'n twee uur duren, meldt de brandweer.

Rond halfeen werd het lek ontdekt. Het gaat om een lekkage in een lagedrukgasleiding.

