Angelique gaat naar de voedselbank, maar deelt zelf iedere week eten uit

Angelique Maas is trots op haar 'Eten Over?' Volgende Vorige vergroot 1/2 Angelique zit zelf in de bijstand, maar deelt elke week eten uit

Angelique Maas uit Oss komt maar net rond van een bijstandsuitkering en gaat voor haar eten naar de voedselbank. Maar ze geeft ook heel veel terug. Ze zet zich elke dag vol in voor 'Eten Over? Regio Oss', een plek voor mensen die net buiten de boot vallen bij de gewone voedselbank.

Jos Verkuijlen | Dtv Nieuws Geschreven door

Elke donderdag rijdt ze haar vaste ronde door Oss. Ze haalt brood bij verschillende bakkers en krijgt nog wat mee bij de visboer. Het kleine autootje zit van onder tot boven volgepakt met broden. “Ik begin altijd te stralen als ik weer brood mag halen. Dat is toch zo mooi dat je weer heel veel gezinnen blij kan maken”, glundert ze.

'Eten Over?' begon als een Facebookgroep waar eten dat te veel was gekookt werd aangeboden. Inmiddels is het ook een klein broertje van de voedselbank. Angelique runt het samen met Mandy. “Het is voor mensen die net buiten de boot vallen bij de voedselbank”, legt Angelique uit. “Als je net te veel leefgeld in een week overhoudt, mag je niet naar de voedselbank. Maar je mag er ook maar maximaal drie jaar naartoe. Dan stopt het gewoon. Als je situatie niet verandert, kun je bij ons terecht.”

"Dan gaat ineens de bel en staat er iemand voor de deur met spullen."

Onder een afdak op de oprit van Angelique aan de Verdistraat in Oss heeft ze het brood in rekken uitgestald. Net als de sla, komkommers, tomaten en melk. Ook de net gedoneerde pakken cornflakes staan er klaar om opgehaald te worden.

Het draait allemaal op donaties. “Soms denk ik wel eens: ‘de gang is leeg’. Dan staat er niks. Ja, daar baal ik soms van. Dat vind ik verschrikkelijk”, zegt Angelique. “Maar dan gaat ineens de bel en staat er iemand voor de deur met spullen.”

"Angelique is gewoon een kanjer van een wijf."

Deze week is er een goedgevulde boodschappentas voor de mensen die lid zijn van 'Eten Over?'. Anita van Tilburg komt eten halen: “Ik zit net een paar euro boven wat mag voor de voedselbank. Dan ben je hier harstikke blij mee. Het is soms hard nodig. Er zijn dagen dat ik alleen maar brood eet. Dan ben je blij dat je wat groente hebt.”

“Angelique is gewoon een kanjer van een wijf”, vertelt Anita verder. “Als er wat is, kan je altijd een berichtje sturen. Ze komt het eten desnoods brengen. Ik krijg er gewoon een brok in mijn keel van. Het is goed werk wat ze doet.”

Voor Angelique is dit juist de reden waarom ze dit werk doet. “Ik wil doorgaan tot ik niet meer kan.”

