Undercoveroperatie Trojan Shield leidt naar drugsafval in Dinteloord

De politie heeft afgelopen donderdag jerrycans vol drugsafval en chemicaliën ontdekt in een schuur aan de Zuidlangeweg in Dinteloord. Dat gebeurde in het kader van het grote internationale onderzoek 'Trojan Shield' van de Amerikaanse FBI en de 'EU-politie' Europol.

Tijdens dat grote onderzoek zijn criminelen afgeluisterd via door de politie geleverde cryptotelefoons. Zo kwam de politie achter informatie over drugs in de schuur in Dinteloord. De politie heeft de grondstoffen de hele avond bewaakt en vrijdagochtend opgeruimd. De recherche doet verder onderzoek naar de herkomst van de spullen.

De operatie leidde in Nederland al tot zeker 49 arrestaties en de vondst van 25 locaties voor drugshandel en -productie.

