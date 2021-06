Jos laat zijn gele boekje stempelen want hij wil op vakantie naar Portugal

Wachten op privacy instellingen... Jos laat een stempel in zijn gele boekje zetten. Volgende Vorige vergroot 1/2 Drukte op vaccinatielocaties voor stempel in gele boekje

Het is razend druk bij verschillende priklocaties. Veel mensen die al eerder gevaccineerd zijn willen namelijk alsnog een stempel laten zeten in hun vaccinatiepaspoort. Op de priklocatie aan de Haverdijk in Helmond melden zich iedere dag zo'n honderd mensen met hun gele boekje.

Imke van de Laar Geschreven door

Voor de ingang van de priklocatie in Helmond is een statafel neergezet. Daarop staat een doos vol met stempels. En die worden volop gebruikt. Lonneke Schriks van de GGD stempelt vrolijk verder terwijl ze vertelt: "Zo gaat het de hele dag door. Sinds maandag mogen mensen die al gevaccineerd zijn met hun gele boekje terugkomen. Ik zet wel honderd stempeltjes per dag."

"Hopelijk mag ik hiermee binnenkort op vakantie"

Een van die mensen is Jos Langewouters uit Helmond. Hij heeft de zomer al in zijn bol. Daarom is hij met zijn gele boekje naar de vaccinatielocatie gereden. "Toen ik de vorige keer kwam prikken kon je helaas nog geen stempel krijgen. Ik woon aan de andere kant van Helmond, maar ik dacht: het is mooi weer, ik ga mijn stempeltje halen. Hopelijk mag ik dan binnenkort op vakantie. Daar doe ik het voor."

Mensen die nog gevaccineerd moeten worden kunnen meteen na hun prik binnen een stempel krijgen.

"Mensen hebben liever een stempel dan een los papiertje"

Het gele boekje is geen officieel reisbewijs. Toch komen veel mensen juist om die reden een stempel halen. Lonneke legt uit: "Mensen vinden dat toch fijner om een stempel in hun boekje te hebben dan een los papiertje als vaccinatiebewijs. Met de vakantie in zicht zijn de stempels populair. Mensen zoeken toch extra zekerheid."

Dat geldt ook voor Jos. "Het is nog niet bekend wanneer het officiële coronabewijs van de overheid klaar is. Daarom wil ik toch graag een stempel in mijn gele boekje hebben." Sterker nog, Jos wil ook een stempel voor zijn vrouw die thuis is gebleven. Daar doet Lonneke niet moeilijk over. "Natuurlijk mag dat", zegt ze na het zien van het extra identiteits- en vaccinatiebewijs.

Met een brede glimlach vertrekt Jos weer. "Zo vangen we twee vliegen in een klap." Op de vraag of hij anders alleen op vakantie zou gaan, antwoordt hij lachend: "Nee, dat is minder gezellig. Nu hebben we allebei een stempel, op naar Portugal!

De felbegeerde stempels in het gele boekje vergroot

