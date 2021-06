Compromis: Staten Brabant gaan ook coalitie zonder GroenLinks onderzoeken

Provinciale Staten laten drie mogelijkheden voor een nieuwe coalitie onderzoeken. De twee die door verkenners Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer zijn voorgesteld en één zonder GroenLinks. Er worden twee informateurs benoemd. Op voordracht van het CDA wordt oud-minister en oud CdK van Zeeland Karla Peijs één van die twee.

Dat compromis werd bereikt aan het eind van een vergadering die door Commissaris van de Koning Ina Adema werd samengevat met de woorden: "Ik denk dat we het wel met elkaar eens kunnen zijn dat dit geen fraaie vertoning was".

De kleine rechtse partijen ChristenUnie/SGP, Lokaal Brabant en 50Plus dienden een motie in. Zij steunen de VVD en stellen voor om de SP niet te betrekken bij de onderhandelingen. De stemmen over die motie staakten. Het CDA stemde tegen.

De andere helft van het motorblok, de CDA, wil juist het liefst met de SP verder. Tussen CDA en D66 botert het niet. D66 vraagt zich openlijk af of de fractie van het CDA wel stabiel genoeg is om afspraken mee te kunnen maken.

Nieuw onderzoek?

Het CDA wilde constructief zijn en niemand uitsluiten. Daarom diende het CDA een eigen motie in om oud-minister en oud-commissaris in Zeeland Karla Peijs beide voorstellen van de verkenners te laten onderzoeken: of met SP of met D66. Die motie werd met 28 tegen 24 stemmen afgewezen. De VVD stemde daartegen.