Onderzoek naar maximumsnelheid na petitie van moeder verongelukte Jayden

Wethouder Rik Grashoff wil kritisch gaan kijken naar de maximumsnelheid op de Ringbaan-Zuid in Tilburg. In een brief aan de gemeenteraad geeft hij aan dat onderzocht moet worden of een verlaging van 70 naar 50 kilometer per uur haalbaar en wenselijk is. Aanleiding is onder meer de petitie van de moeder van de 12-jarige Jayden die om het leven kwam toen hij met zijn fiets de Ringbaan-Zuid overstak.

De snelheid op de Ringbaan-Zuid staat de laatste tijd vaker ter discussie. De petitie van de moeder van Jayden is al meer dan 7000 keer ondertekend.

In de brief aan de raadsleden legt de wethouder uit dat er drie belangrijke aspecten meespelen bij een beslissing als deze:

De gemeente wil sluipverkeer door de binnenstad en de wijken voorkomen omdat daardoor veel overlast ontstaat. “De snelheid op de Ringbaan-Zuid kan alleen omlaag als de mogelijkheid van uitwijken wordt beperkt.”

De gemeente wil dat de groene golf blijft op de Ringbaan-Zuid. Uit onderzoek blijkt dat dat ook kan bij 50 kilometer per uur, maar dat heeft ook nadelen. Mogelijk zouden voetgangers en fietsers sneller rood licht negeren. Ook moeten auto’s dan mogelijk langer moeten wachten voor rood.

Wethouder Grashoff stelt ook dat het een realistische snelheid moet zijn, waar weggebruikers zich aan gaan houden.

Dit en de bovenstaande aspecten moet volgens de wethouder allemaal nog duidelijk worden in het onderzoek. Na het onderzoek zullen burgemeester en wethouders met nadere voorstellen komen.

