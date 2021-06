Vera (17) vindt dat de jongeren enorm zijn vergeten tijdens de lockdown

Vera aan het animeren. vergroot

Scholiere Vera van den Eijnden (17) vindt dat tijdens de coronalockdown de jongeren ontzettend zijn vergeten. "Mensen op school zagen het leven niet meer zitten.” Zelf had ze gelukkig geen last van depressieve klachten, maar toch zat ze niet lekker in haar vel. “Alles was grijs en eentonig. Dat is niet hoe je jeugd hoort te zijn.” Ze maakte er een animatiefilm over en daarmee doet ze mee aan een kunstwedstrijd.

Niek de Bruijn Geschreven door

Vera zit op 5-vwo van het Mollerlyceum in Bergen op Zoom. De invloed van de lockdown op jongeren staat centraal in haar animatie. De titel – een kleine woordspeling met haar naam – slaat op de flexibiliteit van de doelgroep. “In hoeverre kan je tijdens de quarantaine terug bouncen, als het moeilijk is? Voor de een komt het alleen thuis zitten als een klap, de ander kan het makkelijk aan. We kunnen elkaar dus helpen.”

Het nummer Two Birds, dat te horen is in de animatie, sluit hier volgens Vera goed bij aan. “De ene vogel wil van het elektriciteitslijntje af en de wereld verkennen. De ander is bang, zwak en verdrietig. Dat past goed bij de lockdown: de een gaat nieuwe hobby’s ontdekken, terwijl de ander daar geen energie voor heeft.”

Door te gaan tekenen, sleepte ze zichzelf door de lockdown heen. Veer-Kracht is de eerste animatie die ze maakte, geïnspireerd door YouTube-tutorials. “Het is heel leuk om te doen. Ik kan er echt verdwaald in raken. Ik daag mezelf uit en probeer anderen te verrassen.” Momenteel is ze bezig met haar tweede animatie.

Met de animatie doet ze mee aan de kunstwedstrijd van Vereniging van CultuurProfielScholen. Jongeren uit heel Nederland kunnen hier met iedere kunstvorm aan deelnemen: van fotografie tot cabaret en van dans tot gesproken woord. Met haar animatie maakt ze kans op de Antoine Gerrits Award.

"Elke dag lijkt op elkaar, dat smelt samen"

Hoewel Vera haar roeping gevonden heeft tijdens de lockdown, miste ze na een tijdje de sociale interactie. Ze realiseerde zich pas laat hoe rot ze zich voelde op dagelijkse basis. “Elke dag lijkt op de andere, dat smelt samen. Het nut van het leven was weg.” Dat merkte ze ook aan haar vrienden en klasgenoten. De lockdown, waarin veel leuke dingen hen werden ontnomen maar de prestatiedruk van school bleef, leidde bij sommigen tot depressiviteit en stress. “Dat heb ik proberen zichtbaar te maken in mijn animatie.”

Wachten op privacy instellingen...

Met de poëtische zin ‘In het hoofd van alle leerlingen is het als een bos waarvan alle bomen moeten worden omgekapt, maar niemand weet waar te beginnen’, doelt Vera in haar animatie op de verantwoordelijkheden die zich opstapelen. “Je raakt overspoeld door stress, omdat je niet weet waar te beginnen.”

De animatie eindigt met de vraag: redden we meer levens door binnen te blijven? Vera denkt van niet, omdat er aan het begin van de lockdown vooral op ouderen is gefocust.

“Animatie is niet alleen een lockdown-hobby. Ik ga er sowieso mee verder.”

In totaal zijn er 45 kunstzinnige producties die kans maken op de Antoine Gerrits Award, waarbij gelet wordt op originaliteit, betekenisgeving, presentatie, techniek en inhoud. Vera staat momenteel nog niet in de top vijf van genomineerden, maar er kan nog tot zondagnacht gestemd worden. De genomineerden worden op 14 juni bekend gemaakt.

Als ze op 25 juni het bedrag van 500 euro wint, wil de Bergse een nieuwe tekentablet met aanvullende animatiesoftware kopen. “Het is niet alleen een lockdown-hobby. Ik ga er sowieso mee verder.”

Heb jij last van depressieve klachten, suïcidale gedachtes of zie het leven niet meer zitten. Neem contact op met MIND Korrelatie (0900 1450) of 113 Zelfmoordpreventie (0800 0113).

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.