De meest oranje straat van Nederland, heeft door ruzies alle kleur verloren

Wachten op privacy instellingen... De straat in 2021 en de straat tijdens een vorig EK/WK (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 De 'Oranjestraat' in Goirle is niet meer.

Het EK begint vrijdagavond, maar in de Irenestraat in Goirle is daar helemaal niets meer van te merken. De straat kleurde vanaf 1998 tijdens elk EK en WK oranje en werd uitgedost met vlaggen, leeuwen en andere versieringen. In 2021 zie je daar niks meer van. Dat komt onder andere door burenruzies.

Rebecca Seunis Geschreven door

De straat stond lange tijd bekend als de meest oranje straat van Nederland en kon zelfs op internationale aandacht rekenen. Tv-ploegen uit Japan en Duitsland gingen langs en Harry Vermeegen ging er op bezoek. Maar op een gegeven moment was het gedaan met de saamhorigheid in de straat.

Greep uit de kas

Er ontstond ruzie om de kas. Iemand zou zelfs een greep uit de kas hebben gedaan, waarmee alle versieringen werden betaald. "Het is hier helemaal weg", zegt een man die al lang in de straat woont.

"Ik heb geen idee", zegt een andere bewoonster. "Ik woon hier pas een jaar." Want ook dat speelt natuurlijk mee. Nederland heeft al zeven jaar niet meegedaan aan een EK of WK en sindsdien zijn er veel nieuwe mensen in de straat komen wonen die nooit iets mee hebben gekregen van de oranjegekte in de straat.

Wie weet komt de oranjekoorts nog een keer terug in de Irenestraat. Een vrouw die er sinds drie jaar woont zegt: "Ik ga zeker nog wat vlaggetjes ophangen. Wij zijn fan!" Het is een begin...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.