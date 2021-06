Bestuurder botst tegen boom en gaat ervandoor

De bestuurder ging ervandoor (foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een automobilist is vrijdagavond rond kwart over tien tegen een boom gebotst op de Goorstraat in Alphen. De bestuurder is vervolgens gevlucht.

Rebecca Seunis Geschreven door

Er werden onder andere een brandweerwagen en een traumahelikopter opgeroepen, omdat de auto in het water zou zijn beland.

De auto botste eerst tegen een boom en belandde daarna een droge greppel. De hulpdiensten konden de bestuurder nergens meer vinden. Waarom diegene ervandoor is gegaan, is onduidelijk.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.