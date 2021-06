Vrouw crasht met auto op A67 bij Eersel

Wachten op privacy instellingen... Het ongeluk gebeurde op de A67 bij Eersel (foto: Rico Vogels./SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Automobiliste crasht op A67 bij Eersel

Een vrouw uit Venlo is vrijdagnacht gewond geraakt nadat ze met haar auto bij Eersel van de snelweg A67 was geraakt. Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf.

De 19-jarige bestuurster kwam volgens een ooggetuige met haar wagen in de middenberm terecht. Vervolgens stuurde ze de andere kant op, schoot ze door de berm, over een sloot en door een hek. De auto kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand.

Vanwege de ernst van de situatie werden een traumaheli en de brandweer opgeroepen. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met haar is. Het slachtoffer zat alleen in de wagen.

De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

De auto schoot door een hek langs de A67 bij Eersel (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

De auto schoot door de berm, over een sloot en door een hek (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

