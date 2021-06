Man ramt politieauto tijdens vluchtpoging in Etten-Leur

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 51-jarige man uit Etten-Leur is vrijdagnacht aangehouden nadat hij een politieauto ramde waarin een agent zat. De politie was naar een huis in de wijk Grauwe Polder gereden omdat daar een vrouw mishandeld zou zijn door haar man. Hij zou ook gedreigd hebben met een mes.

Toen de agenten aankwamen, zagen ze een automobilist met hoge snelheid wegrijden. Zij vermoedden dat dit de verdachte kon zijn. Een van de agenten blokkeerde met zijn dienstauto de weg.

'Hij schrok enorm'

De agent zat nog achter het stuur toen hij de verdachte zag aankomen. Die reed met flinke snelheid tegen de rechterzijkant van de politieauto. "De agent schrok enorm", laat een politiewoordvoerder weten. Zijn nek en rechteroor deden pijn. Hij is daarop naar een huisartsenpost gegaan. Zijn nekspieren hebben een flinke klap gehad.

De agent heeft aangifte gedaan van poging doodslag.

Hoofdwond

De verdachte is meteen aangehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol. De man bedreigde en beledigde na zijn arrestatie de agenten. Hij is in het ziekenhuis onderzocht. Daar is ook bloed afgenomen zodat het alcoholpercentage kan worden vastgesteld.

In het huis waar de agenten naartoe waren gereden, vonden ze een vrouw met een hoofdwond. Zij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

