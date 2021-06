Het wordt tropisch warm: 'Het kan zelfs 35 graden worden'

Het wordt zwembadweer (foto: ANP 2019/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

Goed nieuws voor zonaanbidders: maandag kunnen we als alles meezit al de eerste 30 graden van dit jaar aantikken. Dat vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. In eerste instantie werd de hitte pas op woensdag verwacht.

"Er is maandag volop ruimte voor de zon", legt Wilfred uit. "In de namiddag en avond ontstaan dan wel wat hoge sluierwolken, maar daar komt de zon prima doorheen."

Weerkundig vuurwerk

Dinsdag wordt volgens de weerman van Weerplaza een iets koelere dag met een graad of 25, wat meer bewolking en een zwak tot matige noordenwind. "Maar vanaf woensdag waait de wind vanuit het zuiden. Dan komt warme lucht uit Zuid-Frankrijk en Spanje onze kant op." Dan mogen we rekenen op temperaturen van 30 tot 32 graden. "En als er geen zeewind opsteekt en alles gunstig uitvalt, kan het zelfs 33 tot 35 graden worden."

Hoe lang die warmte aanhoudt, is echter de vraag. "De grens tussen warme en koude lucht komt namelijk hier in de buurt te liggen. Als die echt boven ons land komt te liggen, levert dat het nodig weerkundige vuurwerk op. Maar er zijn ook genoeg berekeningen die aangeven dat de warmte nog een aantal dagen aanhoudt in ons land. Dat is nu nog heel onzeker. Maar al met al neemt de kans op buien wel toe."

Ontzettend felle zon

Wie niet zo van hitte houdt, moet even genieten van dit weekend. Deze zaterdag is het een stukje koeler dan de afgelopen dagen, dankzij een stevige noordwesten wind. Het wordt 22 tot plaatselijk 24 graden. Dit is een ideale dag om de ramen thuis even tegen elkaar open te zetten."

Zondag loopt de temperatuur alweer wat op. "Zaterdagavond en -nacht koelt het nog flink af. Dan wordt het op de koudste plekken in Brabant 5 of 6 graden", vertelt Wilfred. "Dan kan wat nevel ontstaan en misschien een mistbankje. Maar vervolgens stijgt de temperatuur heel snel richting 25 graden. Er is dan weer volop ruimte voor de zon en er staat nauwelijks wind. De zon schijnt dan trouwens ontzettend fel, smeer je dus goed in! Anders kun je binnen een kwartier al verbranden."

