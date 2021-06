Lift bejaarden Bergeijk voor tiende keer stuk: 'Leek wel lockdown'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ouderen in Bergeijk moeten naar boven en beneden gebracht worden nu de lift kapot is

Gevaarlijk en frusterend. Zo noemen bewoners van een wooncomplex aan het Hof in Bergeijk de mankementen aan hun lift. Vrijdagavond ging die voor de zoveelste keer kapot, maar het duurde lang voor iemand de lift kwam maken. En dus moesten de hoogbejaarde bewoners tot zaterdagmiddag via de trappen omhoog en omlaag getild worden.

De stoelen in de hal tegenover de lift zijn zaterdagochtend allemaal bezet. De bewoners wachten tot de lift weer gemaakt is en ze weer naar hun woning kunnen. Mevrouw van de Sanden is 91 jaar, ze zit er al twee uur. "Volgens mij moet ik wachten tot ik een ons weeg. Ik had vanochtend een afspraak bij de kapper. Iemand heeft me toen via de trap naar beneden geholpen. Maar omhoog lukt niet, dat is te zwaar. Dus moet ik hier wachten tot de lift het weer doet."

Mevrouw Nijnens, bijna 90, had hetzelfde probleem. Zij kon vrijdagavond, nadat ze haar hondje Loekie had uitgelaten, niet meer omhoog door de kapotte lift. "Ik woon op de derde etage. Dus alleen lukte me dat niet." Na een paar uur wachten werd haar dochter gebeld en die heeft uiteindelijk met hulp van anderen haar moeder de zes trappen op gekregen.

Paniek

Dochter Marion vertelt: "Dat was verschrikkelijk. Ze was helemaal in paniek geraakt." En de klus was niet zomaar geklaard. Marion: "Nee, dat viel niet mee. De een moest mijn moeder de trap op helpen, de ander haar hondje en weer iemand anders heeft haar rollator omhoog gesjouwd. Het zweet stond ons op de rug."

Ook mevrouw Bruin moest de trap op geholpen worden. Ze hield er een pijnlijke knie aan over. Dus eenmaal boven kon ze niet meer naar beneden. "Ik zit nu dus opgesloten eigenlijk. Ik kan niks. Het is net een lockdown."

Tien keer kapot

Zaterdagmiddag kreeg een monteur de lift weer aan de praat. Maar dat maakt de boosheid en frustratie van de bewoners er niet minder op. Mevrouw Cuijpers : "We wonen hier nu anderhalf jaar. In die tijd is de lift al zo'n tien keer kapot gegaan. Ik vind dat diep triest."

De bewoners willen zo snel mogelijk een noodlift en een nieuwe lift. Want hoewel de lift nu weer gerepareerd is, hebben ze er geen vertrouwen meer in. "Hij is echt op." Beheerder Wooninc. was niet bereikbaar voor commentaar.

Marion helpt haar moeder de trappen op

De lift van het wooncomplex in Bergeijk is kapot

