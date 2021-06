Grimmige sfeer in Sint Willebrord, politie veegt straat schoon

De Kievitstraat in Sint Willebrord (beeld: Google Streetview). vergroot

Het was zaterdagavond onrustig in Sint Willebrord. Op de Kievitstraat waren rond kwart over elf zo'n twintig mensen aan het vechten. Toen de politie met meerdere eenheden de rust wilde herstellen, keerden verschillende mensen zich tegen de agenten.

Agenten probeerden in eerste instantie het gesprek aan te gaan met de vechtende mensen, maar die weigerden mee te werken. Er werden extra eenheden en de marechaussee opgeroepen, die besloten de straat ‘schoon te vegen’.

Gebeten

"Daarbij hebben agenten hun wapenstok gebruikt en ook een diensthond werd ingezet", laat een politiewoordvoerder weten. Een man weigerde bevelen van de agenten op te volgen. Die werd door de hond gebeten en is in een ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

"De exacte aanleiding voor de vechtpartij is nog onduidelijk", laat de woordvoerder weten. Agenten die aanwezig waren, omschreven de sfeer rond de Kievitstraat als 'grimmig en chaotisch'.

Er zijn geen aanhoudingen verricht.

