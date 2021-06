'Dode man in Lieshoutse villa is oud-topman Vlisco Willem van der Willigen'

Het huis van de man ligt verscholen in de bossen (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). Foto: René van Hoof Volgende Vorige vergroot 1/2 Het huis van de man ligt verscholen in de bossen (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties).

De dode man die vrijdag werd gevonden in een villa aan de Eksterlaan in Lieshout, is de 70-jarige Willem van der Willigen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Hoewel de politie eerder al meldde dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven kwam, willen ze niet bevestigen dat het om de voormalige topman van Vlisco gaat.

Familieleden vonden het lichaam nadat ze geen contact met hem hadden gekregen. Zij sloegen alarm, waarna een Team Grootschalige Opsporing van de politie in en om het huis een onderzoek begon. Het huis van de man, die alleen woonde, ligt in de bossen aan de weg tussen Lieshout en Nuenen.

Forensisch rechercheurs worden ingezet voor sporenonderzoek en ook de buurt wordt betrokken bij de pogingen van de politie om de toedracht boven water te krijgen. Later zal ook sectie op het lichaam worden verricht om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak. De politie wil voorlopig niet zeggen hoe de man werd aangetroffen, wanneer hij om het leven is gebracht en op welke wijze.

Groot textielbedrijf

Gamma Holding, het moederbedrijf van Vlisco, is een internationaal textielbedrijf met tientallen bedrijven en duizenden werknemers. Van der Willigen was er één van de topmannen.

