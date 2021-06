Uitblinker Denzel Dumfries leidt Oranje op EK langs Oekraïne

Het Nederlands elftal is het EK voetbal begonnen met een overwinning. Na een flitsend begin en een stroeve eindfase boekte Oranje een krappe 3-2 overwinning op Oekraïne.

In de flitsende openingsfase vertolkte PSV’er Denzel Dumfries een hoofdrol in het veelbesproken 5-3-2-systeem van bondscoach Frank de Boer. De aanvoerder van de Eindhovenaren was constant voorin te vinden als extra aanvaller en miste in de eerste helft een dot van een kans.