Zwaargewonde vrouw gevonden in huis Breda, partner aangehouden

Foto: Perry Roovers / SQ Vision.

In een huis aan de Grimmingestraat in de wijk Hoge Vucht in Breda is zondagnacht een zwaargewonde vrouw gevonden. De politie houdt rekening met huiselijk geweld.

Sandra Kagie Geschreven door

De partner van het slachtoffer is aangehouden, zo laat de politie weten. Meer informatie is nog niet naar buiten gebracht.

De politie onderzoekt de zaak en verwacht in de loop van maandagochtend meer informatie te kunnen geven.

