Lading vrachtwagen vliegt in brand tijdens het rijden op A67

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision. De lading van een vrachtwagen is zondagnacht op de A67 bij Asten in brand gevlogen.

De lading van een vrachtwagen is zondagnacht op de A67 bij Asten in brand gevlogen. De chauffeur merkte tijdens het rijden dat de aanhanger van zijn vrachtwagencombinatie in brand stond en zette de combinatie op de vluchtstrook. Daar wist hij de aanhanger los te koppelen.

Sandra Kagie Geschreven door

De brandweer die rond drie uur door de chauffeur zelf werd gewaarschuwd, bluste vervolgens brand. Hiervoor werden twee tankautospuiten ingezet. Er is niemand gewond geraakt.

Lading afval

De Duitse vrachtwagencombinatie vervoerde volgens omstanders afval waaronder metaal en een kleine hoeveelheid hout.

Nadat de brand zo goed als geblust was, is de aanhanger naar een parkeerplaats gereden. Daar werd de aanhanger leeggehaald en is de lading verder geblust. De A67 was tijdens het blussen deels afgesloten.

