Vrouw en hondje net op tijd uit brandende brommobiel

Een 45 kilometer auto is zondagavond tijdens het rijden in brand gevlogen.

Een 45 kilometer auto is zondagavond tijdens het rijden in brand gevlogen. Dat gebeurde iets na tien uur aan de Locatellistraat in Eindhoven. De bestuurder, een vrouw, wist snel uit de auto te komen. Ze wist haar hondje ook te redden.

Het dier nam vervolgens de benen, maar werd snel weer gevonden. Van het wagentje bleef niet meer dan een karkas over. De brand zorgde voor dikke rook die tot in de verre omtrek te zien was.

De brand trok behoorlijk wat bekijks en verkeer had behoorlijk wat hinder van met name de rook.

