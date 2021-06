Wat doet een rode ibis aan de oever van de Dommel in Eindhoven?

De rode Ibis (Foto: Karin Gielens) vergroot

Karin Gielens (52) uit Eindhoven had zondagavond tijdens haar dagelijkse corona-ommetje een wel heel bijzondere ontmoeting. Lopend langs rivier De Dommel spotte ze ter hoogte van de Italiëlaan ‘iets roods’ in een boom. “Even later zag ik dat het een vogel was”, vertelt Karin. Een rode Ibis om precies te zijn.

Vanaf het moment dat de sportscholen op slot gingen, maakt Karin elke dag een wandeling in haar eigen buurt in Eindhoven. "Zondag was ik bij mijn ouders en heb ik daar mijn rondje gelopen. Een keer in een andere omgeving. Dat werd gelijk beloond. Ik zag meteen dat het een bijzondere vogel was. Misschien ontsnapt of zomaar komen aanvliegen. Met mijn telefoon heb ik foto's genomen en dan stop je niet bij twee foto's. Meerdere wandelaars hebben de vogel gezien."

Dwalen

De rode ibis leeft oorspronkelijk in de kustgebieden van Zuid-Amerikaanse landen als Colombia, Venezuela, Ecuador en Brazilië. "Maar ze kunnen ook uit Roemenië of Spanje komen", zegt vogeldeskundige Fred de Blom uit Eindhoven. "Het zijn geen trekvogels maar kunnen wel gaan dwalen en met bepaalde windstromen bijvoorbeeld hier terechtkomen. Ibissen kunnen hier goed overleven. Ze eten onder meer insecten."

Volgens De Blom is er natuurlijk ook een grote kans dat de vogel is ontsnapt. "Als de Ibis een pootring draagt dan is het een gevlucht exemplaar uit een van de dierenparken in de omgeving. Maar het kan ook zijn dat de vogel meerdere pootringen draagt in verband met een wetenschappelijk onderzoek." Volgens De Blom mag de rode Ibis officieel niet als huisdier worden gehouden.

Geen vermiste Ibis

Uit een belronde van Omroep Brabant langs de dierenparken in de omgeving blijkt dat de Beek Bergen en ZooParc Overloon geen ibissen in hun park hebben. Dierenrijk in Mierlo en BestZoo in Best hebben wel ibissen, maar daar wordt geen vogel vermist.

Veel vogelliefhebbers melden gespotte vogels aan op een waarnemingssite. De rode Ibis is dit jaar vijftig keer waargenomen.



Weet jij van wie deze rode Ibis is? Heb jij de rode Ibis gespot? Neem dan contact met ons op.

Foto: Karin Gielens. vergroot

Foto: Karin Gielens. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.