De Bie wil verder met rechts-liberaal geluid: 'Niet stilstaan bij verleden'

"Gefrustreerd?". Eric de Bie begint spontaan te lachen bij de vraag. De Brabander die het afgelopen jaar zijn politieke droom zag instorten, gebruikt liever een ander woord. "Ik ben natuurlijk wel teleurgesteld. Wat ik voor ogen had, is niet gelukt. Dit is niet wat ik had verwacht." Zondag werd duidelijk dat de voormalig FvD'er overstapt naar Groep Van Haga.

In 2019 trok Eric de Bie als politiek leider van het Brabantse Forum voor Democratie genoeg stemmen voor negen zetels in provinciale staten. "De op één na de grootste fractie." Nauwelijks een jaar later mocht zijn partij - na een veelbesproken formatie - twee gedeputeerden leveren. Voor een man van wie de meeste politici voor 2019 niets hadden gehoord, was het een snelle carrière.

Snel verval

Bijna even snel trad het verval in. Fractieleden stapten op en in mei zegden CDA en VVD in Brabant het vertrouwen op in het Forum. Zondag kondigde De Bie aan dat hij voortaan in Brabant verder gaat als 'groep De Bie'. Het liefst zou hij verder gaan onder de naam Van Haga want daar heeft hij zijn nieuwe politieke honk gevonden ('rechts liberaal') maar dat kan volgens de Bossche regels niet.

Lang nadenken over wat er allemaal gebeurd is, wil hij niet. "Terugkijken heeft geen zin, we moeten weer vooruit," probeert hij als de politicus die weet dat wrijven in een vlek het alleen maar erger maakt. "Ik heb het hoofdstuk Forum wel afgesloten."

Van incident naar incident

Al pratend wordt duidelijk dat De Bie een groot verschil maakt tussen het Forum voor Democratie van 2019 en de partij van nu. Forum 2019 was de 'brede volksbeweging' waar de Brabander bij wilde horen. Maar die beweging veranderde in rap tempo in een partij die van incident naar incident sprong.

De pogingen om die incidenten op afstand te houden, mislukten. De Brabantse coalitie probeerde het wel. "Het Haagse Forum is iets anders dan het Brabantse Forum", klonk het telkens weer, als Thierry Baudet landelijk voor ophef zorgde. "We hebben Den Haag niet buiten de deur weten te houden,' zegt Eric de Bie. 'Dat is mislukt, dat heb ik bij mijn afscheid als gedeputeerde ook al gezegd."

Ophef

Forum voor Democratie kwam begin mei met een tweet waarin de maatregelen om corona te bestrijden op één lijn werden gesteld met de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zorgde voor veel ophef. Baudet zei daarover dat die ophef juist nodig was in de politiek.

"Ophef moet geen doel op zich zijn", zegt Eric de Bie nu. "Dat is volstrekt contraproductief." En als hij over zijn politieke toekomst praat, herhaalt hij een paar keer de wens 'zonder incidenten'.

De kiezers

Wat De Bie betreft, is overduidelijk dat Baudet in 2019 veel kiezers trok die nu in hem teleurgesteld zijn. Dat is de groep waar hij zich straks onder de vlag van Van Haga ook op gaat richten. "Die onvrede is er nog steeds. Ik denk dat we bij de volgende verkiezingen ook meer dan één zetel gaan binnenhalen met een eigen rechts liberaal geluid."

De Bie heeft een drukke tijd achter de rug. "Ik heb meer meegemaakt dan veel politici in vijftien jaar." Over anderhalf jaar zijn de volgende provinciale verkiezingen. Tot die tijd vormt hij met twee andere statenleden groep De Bie. "Dat is ook wel goed. dan hebben we tijd om de partij weer op te bouwen."

