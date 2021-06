Bossche NOS-verslaggever weg na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

De NOS-verslaggever uit Den Bosch die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, vertrekt. De zaak kwam in april aan het licht, toen de verslaggever op Twitter werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

‘Pas een beetje op voor hem’ Een oud-student van de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek (FHJ) deed eerder anoniem zijn verhaal bij Omroep Brabant. Hij had een ervaring met de NOS-verslaggever op het introkamp van de Tilburgse opleiding. Hij was net 18 jaar oud. “Op de laatste avond van het kamp mochten ook oud-studenten langskomen. En de dagen daarvoor werd ik al gewaarschuwd door oud-studenten die me begeleidden: Pas een beetje op voor hem, want hij valt op typetjes als jij. En daar bedoelden ze mee: jonge jongetjes.”

“Op de betreffende avond was ik als alle andere studenten stomdronken. Hij was er inderdaad en het viel me al op dat hij me in het vizier had. Maar goed, dat maakte me verder niet uit. Hoe het precies kwam, weet ik niet meer, maar op een gegeven moment heeft hij mij meegelokt naar zijn auto. Daar heeft hij met me gezoend en me betast. In een helder moment dacht ik: ho, dit wil ik niet. Toen ben ik omgedraaid en weggelopen.”